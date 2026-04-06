Engelli raporu nasıl alınır? Güncel başvuru rehberi ve gerekli belgeler
Engelli bireyler ve yakınları için devlet tarafından sunulan sosyal ve ekonomik haklardan yararlanmanın ilk şartı, resmi bir engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmaktır. Kamuoyunda “engelli raporu” olarak bilinen bu belge, bireyin engel durumunu ve oranını belirleyerek çeşitli desteklere erişimin önünü açar.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren engelli haklarından yararlanmanın ilk ve en önemli adımı, tam teşekküllü bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaktan geçiyor. Sosyal yardımlardan vergi indirimlerine, EKPSS'den evde bakım desteğine kadar pek çok kapıyı açan bu belge, belirli prosedürler silsilesi ile alınabiliyor.
Peki 2026 yılı standartlarında engelli raporu süreci nasıl işliyor? İşte adım adım başvuru rehberi ve merak edilen tüm teknik detaylar.
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU NEDİR?
Halk arasında "heyet raporu" olarak da bilinen bu belge; bireyin fiziksel, zihinsel veya ruhsal sağlık durumundaki kısıtlılıkları resmi olarak tescilleyen yasal bir evraktır. Bir kişinin "engelli" statüsünde sayılabilmesi ve devletin sunduğu ayrıcalıklardan faydalanabilmesi için bu raporun en az %40 engel oranını içermesi gerekmektedir.
ADIM ADIM ENGELLİ RAPORU ALMA SÜRECİ
Rapor alma süreci, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü devlet hastaneleri veya üniversite hastaneleri üzerinden yürütülür. Süreci hızlandırmak ve hata payını sıfıra indirmek için şu adımları izlemelisiniz:
1. Gerekli Belgelerin Hazırlanması
Hastaneye gitmeden önce dosyanızda şu belgelerin bulunduğundan emin olun:
- Resmi Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi.
- Vesikalık Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (Hastaneye göre sayı değişebilir).
- Başvuru Formu: Hastane danışmasından temin edilen, kişisel bilgilerin yer aldığı dilekçe.
2. Hastane Randevusu ve Kurul Günleri
Her hastanenin heyet toplanma günleri farklıdır. Genellikle haftanın belirli günleri yapılan bu kurullar için önceden randevu almanız gerekebilir. Erken saatlerde hastanede olmak, tahlil ve tetkiklerin aynı gün bitmesi açısından kritiktir.
3. Muayene ve İmzaların Tamamlanması
Başvuru sonrası size verilen muayene kağıdıyla; iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi, nöroloji, ruh sağlığı gibi en az 8 ana branşta uzman doktorlara görünmeniz gerekir.
Kritik Not: Muayene olduğunuz her doktorun ilgili haneye imza ve kaşe bastığından emin olun. Eksik tek bir imza, dosyanın kuruldan dönmesine neden olur.
Balthazard Formülü ile Engel Oranı Nasıl Hesaplanır?
Birden fazla rahatsızlığı olan bireylerde engel oranı düz toplama mantığıyla hesaplanmaz. Burada devreye Balthazard Formülü girer. Bu formül, kişinin sağlam kalan vücut fonksiyonları üzerinden bir hesaplama yapar.
Hesaplama Mantığı:
- Kişinin hastalıkları en yüksek orandan en düşüğe doğru sıralanır.
- En yüksek oran, vücudun tümünden (%100) çıkarılır.
- Diğer hastalıklar bu "kalan" üzerinden oranlanarak eklenir.
- 65 yaş üstü vatandaşlarda, çıkan sonuca yaşlılık payı olarak ek puanlar ilave edilmektedir.
RAPOR HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?
Engelli sağlık kurulu raporu, sadece bir kağıt parçası değil, geniş bir haklar manzumesinin anahtarıdır:
- Maddi Destekler: Engelli aylığı ve evde bakım yardımı.
- İstihdam: EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ve özel sektör engelli kadroları.
- Vergi Muafiyetleri: ÖTV muafiyetli araç alımı ve MTV istisnası.
- Eğitim: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanma.
- Sosyal Haklar: Şehir içi ulaşım, müze girişleri ve fatura indirimleri.
YETKİLİ HASTANELER NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Her hastane engelli raporu verme yetkisine sahip değildir. Güncel yetkili hastaneler listesine Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden veya e-Nabız sistemi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Raporunuzun e-Rapor olarak sisteme işlenmesi, işlemlerinizin dijital ortamda daha hızlı yürümesini sağlayacaktır.
