Engelli raporu nasıl alınır? Güncel başvuru rehberi ve gerekli belgeler

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren engelli haklarından yararlanmanın ilk ve en önemli adımı, tam teşekküllü bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaktan geçiyor. Sosyal yardımlardan vergi indirimlerine, EKPSS'den evde bakım desteğine kadar pek çok kapıyı açan bu belge, belirli prosedürler silsilesi ile alınabiliyor.

Peki 2026 yılı standartlarında engelli raporu süreci nasıl işliyor? İşte adım adım başvuru rehberi ve merak edilen tüm teknik detaylar.

Engelli raporu almak isteyen vatandaşlar, işlemler için yetkili hastanelere başvuru yapıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşivi)

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU NEDİR?

Halk arasında "heyet raporu" olarak da bilinen bu belge; bireyin fiziksel, zihinsel veya ruhsal sağlık durumundaki kısıtlılıkları resmi olarak tescilleyen yasal bir evraktır. Bir kişinin "engelli" statüsünde sayılabilmesi ve devletin sunduğu ayrıcalıklardan faydalanabilmesi için bu raporun en az %40 engel oranını içermesi gerekmektedir.