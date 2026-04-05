Ordu’da acı olay! Kardeşinin cenazesinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Özcan Güzen (60), tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Güzen için bugün Akpınar Mahallesi'nde Hatipoğlu Cami'sinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.Güzen, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kardeşi Özcan Güzen'in (Fotoğrafta) cenaze törenine katılan Ayşe Öksüz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi (DHA)

Cenaze töreni sırasında Güzen'in ablası Ayşe Öksüz (70), kardeşinin tabutu başında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öksüz'e ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.