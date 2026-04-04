THY’den küresel rekor! 133 ülkede 351 şehre uçuş
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 133 ülkede 351 şehir ve 358 havalimanına ulaşarak küresel ağını genişletmeye devam ediyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Dünya kanatlarımız altında” sözleriyle bu başarıyı duyurdu.
Türk Hava Yolları, uluslararası havacılıkta liderliğini güçlendiren uçuş ağıyla dikkat çekiyor. Açıklanan son veriler, şirketin küresel erişimini bir kez daha gözler önüne serdi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şirketin güncel uçuş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ekşi, THY'nin 133 ülkede 351 şehir ve toplam 358 havalimanına uçuş gerçekleştirdiğini belirterek, iç hatlarda 53, dış hatlarda ise 305 havalimanına hizmet verildiğini ifade etti. Ekşi, "Dünya kanatlarımız altında" sözleriyle bu geniş uçuş ağını vurguladı.