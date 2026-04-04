Ekipler ve vatandaşlar el birliğiyle aracı kaldırmak için gövdelerini taşın altına koyarken, üst geçitteki bir kişinin soğukkanlılıkla kazayı izlemesi objektiflere yansıdı.

MİNİBÜSÜN SAHİBİ GÖZALTINDA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün sahibi İ.Ç.'nin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre; özel halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermesi ve belediyeden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerektiği, buna rağmen araç sahibi şüpheli İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediyeye sunmadığı belirlendi. İ.Ç., bu nedenle gözaltına alındı