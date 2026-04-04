Ankara'da özel halk minibüsü üst geçidin ayağına çarptı: 5 ölü, 14 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu taşıyan özel bir minibüsün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, kazada 5 kişi öldü 14 kişi ise yaralandı. Öte yandan soruşturma kapsamında minibüsün sahibi gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

ANKARA'DA OTOBÜS KAZASI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Olay yerinden görüntüler

Yaralılar, hurda yığını haline gelen minibüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EKİPLER KURTARIRKEN O İZLEDİ

Ekipler ve vatandaşlar el birliğiyle aracı kaldırmak için gövdelerini taşın altına koyarken, üst geçitteki bir kişinin soğukkanlılıkla kazayı izlemesi objektiflere yansıdı.

MİNİBÜSÜN SAHİBİ GÖZALTINDA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün sahibi İ.Ç.'nin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre; özel halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermesi ve belediyeden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerektiği, buna rağmen araç sahibi şüpheli İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediyeye sunmadığı belirlendi. İ.Ç., bu nedenle gözaltına alındı

