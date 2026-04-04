Kayısı ağaçları çiçek açtı, Iğdır Ovası beyaza büründü

Yıllık 40 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden Iğdır'da, çiçek açan kayısı bahçeleri güzel bir görüntü oluşturdu. Deniz seviyesinden 5 bin 176 metre yüksekliği ile 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen ve yılın 12 ayı zirvesi buzullarla kaplı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yaklaşık 800 metre rakımlı Iğdır Ovası'ndaki kayısı bahçeleri adeta beyaza büründü.

ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ

Kent ekonomisinde önemli yere sahip kayısının yetiştirildiği bahçelerdeki 350 ile 400 bin arasındaki ağaçta açan çiçekler görsel şölen sundu. Güzel görüntülerin oluştuğu Iğdır'da kayısı ağaçlarının çiçek açması en çok üreticileri sevindirdi. Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, coğrafi yapısı bakımından geçen yıl etkili olan don felaketinden kentteki bahçelerin etkilenmediğini belirterek, 40 bin tona yakın kayısı elde edildiğini söyledi.