“Şapkalılar” çetesinin kanlı dosyası: Bal tuzağı kurşunlama ve tehdit

Liderliğini Fransa'ya kaçan Volkan Ramazan Ayhan'ın yürüttüğü 'Şapkalılar' çetesi özellikle Okmeydanı'nda etkinlik kurmuştu. Çete, kanlı eylemlerinde 18 yaşın altındaki gençleri "kamikaze drone" gibi kullanıyor, başka gruplara da taşeronluk ve tetikçilik yapıyordu. Ayhan'ın liderliğindeki örgütün yöneticiliğini ise Emre Kılıçkaya, Ataberk Taşkıran ve Diyar Altunkaynak üstlenmişti.

BAL TUZAĞI

Sabah'ın haberine göre, Çete, geçtiğimiz Aralık ayında Kapalıçarşı'da bir dönem pırlanta işiyle uğraşan Selim Vurgeç'i hedef aldı. İddiaya göre kendisini avukat olarak tanıtan bir bayan, Vurgeç'i sosyal medyadan takibe aldı. Kısa bir süre sonra Vurgeç ile gizemrkc rumuzlu hesap arasında arkadaşlık ilişkisi başladı. Ancak Vurgeç, gizemrkc rumuzlu hesabın kullanıcısının sürekli olarak evinin yakınlarından fotoğraf paylaşmasından rahatsız olarak hesabı engelledi. Kısa bir süre sonra ise whats app üzerinden gizemrkc isimli bayan Vurgeç'e, ""oo playboy, yine çapkınlıklardasın, partiler düzenliyorsun. siz orada kadın ticareti mi yapıyorsunuz, uyuşturucu madde mi satıyorsunuz. "sana bol şans diliyorum, ay sonu yazacağımız yazıyı okumanı tavsiye ederim" şeklinde mesaj gönderdi. Ertesi gün ise evinde düzenlemiş olduğu partilerden birinin görüntüleri yabancı bir hattan kendisine gönderildi.

"SANA 10 MİLYON EURO CEZA KESTİM" TEHDİDİ

Birkaç gün ise Vurgeç'i görüntülü olarak arayan çete lideri Ayhan, "Sana 10 milyon Euro ceza kestim. Ailenle konuş bana dön. Sen bu parayı ödeyeceksin" dedi. Yine aynı gün gönderilen bir mesaj da ise "Bu iş ailene sıçradı haberin olsun, ister dikkate al ister alma git sor soruştur, şapkalı sana neler yapar, dinle biraz insanlardan, içinden geçeceğim senin söz" yazıldı.

ARACA VE İŞ YERİNE KURŞUN YAĞMURU

7Aralık gecesi saat 04.18 sıralarında ise tehditlere aldırmayan Vurgeç'in eniştesi Cem Demirçift'in aracı evinin önünde kurşunlandı. Demirçift'e gönderilen mesajda ise "Cem efendi bu sana bir uyarıydı bir sonraki mermi ailene sana gelecek. O akraban Selim Vurgeç'e söyle borcunu ödesin. Yoksa hepinizin kafasını koparacağım. Ben Şapkalı Volkan sözümün eriyimdir. İstesem seni o arabanın içinde öldürürdüm de" denildi. Demirçift'in aracının kurşunlanmasından 3 ay sonra da Vurgeç'in mağazası kurşunlandı.

"GİRİP ÇIKARKEN DİKKAT ET TASA FALAN TAKILIRSIN YAZIK GÜNAH"

Aynı gün ise Vurgeç'e gönderilen mesajda "Şimdi biz mermi atmışız mahkum vermişiz sence senden almadan bırakır mıyız ya da sokakta sor soruştur kimden almadan bırakmışız ben kelimemin arkasındayım sana süre de verdim bu işin yolu uzlaşmak git kendini nereye atarsan at çözüm bulamazsın bu işin çözümü belli ben sözümün eriyimdir yaşayıp görürüz selim efendi. Bebek Lucca'nın orada güzel bir evin var girip çıkarken dikkat et tasa falan takılırsın yazık günah" dendi.

BEŞ TUTUKLMA

Yaşadığı olayların ardından Volkan Vurgeç, Cumhuriyet Baş savcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. Olaylara adı karışan Furkan G, Hüseyin Can A., Ali E., Ebru A. ve Buse B. gözaltına alındı. Suçlamaları red eden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.