Kosova nerede, ne zaman kuruldu? Başkenti, nüfusu ve konumu hakkında tüm bilgiler

Türkiye ile oynayacağı milli maçın ardından yeniden gündeme gelen Kosova, Balkanlar’daki konumu ve yakın tarihte kazandığı bağımsızlıkla dikkat çekiyor. Başkenti Priştine olan ülke, 2008’de Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

Türkiye ile oynadığı milli maçın ardından Kosova hakkında arama motorlarında dikkat çekici bir ilgi oluştu. Özellikle Kosova'nın konumu, bağımsızlık süreci ve başkenti hakkında araştırmalar arttı. Balkanlar'da yer alan Kosova, Avrupa'nın en genç devletlerinden biri olarak kabul edilir.

BALKANLARIN EN GENÇ ÜLKESİ: KOSOVA

📍 KOSOVA NEREDEDİR?

Kosova, Güneydoğu Avrupa'da Balkanlar'ın merkezinde yer alan bir kara ülkesidir. Denize kıyısı bulunmayan ülke, stratejik konumu sayesinde Balkan coğrafyasında önemli bir noktada bulunur. Yaklaşık 10.887 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Kosova'nın büyük bölümü dağlık arazilerden oluşur. Ülke özellikle Şar Dağları ve Kopaonik Dağları gibi önemli yükseltilerle çevrilidir.

İklim yapısı çoğunlukla karasal iklim özellikleri gösterir. Bununla birlikte bazı bölgelerde Akdeniz ve Alp ikliminin etkileri de hissedilmektedir.

Kosova, Balkanlar’ın merkezinde yer alan bir kara ülkesidir. (KAYNAK: AA)

🧭 KOSOVA'NIN KOMŞU ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Kosova Balkanlar'da dört ülke ile sınır komşusudur. Bu konum ülkeyi bölgesel açıdan önemli bir geçiş noktası haline getirir.

Kosova'nın komşuları şu şekilde:

Kuzey ve doğu: Sırbistan

Sırbistan Batı: Karadağ

Karadağ Güneybatı: Arnavutluk

Arnavutluk Güneydoğu: Kuzey Makedonya

🗓️ KOSOVA HANGİ ÜLKEDEN NE ZAMAN AYRILDI?

Kosova uzun yıllar boyunca Sırbistan'a bağlı bir bölge olarak yönetildi. Bölgedeki siyasi süreçlerin ardından Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık ilanının ardından Kosova birçok ülke tarafından diplomatik olarak tanındı. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin 110'dan fazlası Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımaktadır.

Kosova’nın başkenti Priştine ülkenin yönetim merkezidir. (KAYNAK: AA)

🏙️ KOSOVA'NIN BAŞKENTİ

Kosova'nın başkenti Priştine'dir. Priştine aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehridir. Şehir ülkenin siyasi yönetim merkezidir. Ekonomik faaliyetler, eğitim kurumları ve kamu kurumlarının büyük bölümü burada bulunur.

Kosova'daki diğer şehirler arasında Prizren, Ferizovik, Gilan ve İpek yer alır.

🗣️ KOSOVA'DA KONUŞULAN DİLLER

Kosova'da birden fazla dil kullanılmaktadır. Ülkenin resmi dilleri şunlardır:

◾Arnavutça

◾Sırpça

Bunun dışında Boşnakça ve Türkçe de bazı bölgelerde konuşulmaktadır. Türkçe özellikle Prizren ve Mamuşa gibi yerleşimlerde kullanılmaktadır.

Günlük alışveriş ve finansal işlemlerde Kosova’da Euro kullanılmaktadır. (KAYNAK: A HABER)

💶 KOSOVA'NIN PARA BİRİMİ

Kosova'da kullanılan para birimi euro'dur. lke Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen ekonomik işlemlerde Euro kullanmaktadır. Günlük ticari faaliyetler ve finansal işlemler bu para birimi üzerinden yürütülmektedir.

👥 KOSOVA'NIN NÜFUS YAPISI

Kosova'nın toplam nüfusu yaklaşık 1,6 milyon civarındadır. Nüfusun büyük bölümü Arnavut kökenlidir. 2024 yılı verilerine göre ülkedeki etnik dağılım şu şekildedir:

Etnik Grup Yaklaşık Oran Arnavutlar %92 Sırplar %5 Türkler %1,22 Diğer topluluklar %2 civarı

Kosova’da yaşayan Türk topluluğu ülkenin etnik yapısının bir parçasını oluşturur. (KAYNAK: AA)

🌍 KOSOVA'DAKİ TÜRK NÜFUSU

Kosova'da tarihsel bağlar nedeniyle önemli bir Türk topluluğu yaşamaktadır. 2024 verilerine göre ülkede yaklaşık 19.419 Türk yaşamaktadır. Bu sayı toplam nüfusun yaklaşık %1,22'sine karşılık gelir. Türk nüfusunun yoğun olduğu bazı şehirler bulunmaktadır:

Prizren

Mamuşa

Priştine

ℹ️ KOSOVA HAKKINDA KISA BİLGİLER