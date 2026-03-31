Bankayı silahla basmasının sebebi "pes" dedirtti

Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı C.D.'ye (25) aşık olduğu ve bu durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi. Saldırgan hakkında 'Gasp' (yağma), 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Tehdit' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansa teslim edildi. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi. Operasyon anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

"ARA BENİ" DİYE NOT YAZDIM, MASASINA BIRAKTIM'

Saldırgan Muhammed S.'nin verdiği ifadede şöyle konuştu:

"2025 yılı Ağustos ayı başlarında geçici görevli olarak bankanın Nispetiye şubesine geldim. Burada 2 gün görev yaptım. Bu şubede çalışan C. isimli gişe memurunu gördüm ve kendisine karşı ilgi duymaya başladım. Bu arada kullanmakta olduğum telefon numaramı kağıda yazarak bankadayken kendisine verdim. Kağıdın üzerine sadece 'Ara beni' diye not yazdım. Ben bu kağıdı C.nin masasına bıraktım. Ertesi gün başka bir birime gittim. C. beni kendisinin kullandığı numaradan aradı, kendisine cevap veremedim meşguldüm."

"Sonra öğlene doğru kendisini birkaç kere daha aradım. Bana cevap vermeyince benim numaramı engellediğini anladım. Bir ay sonra ankesörlü telefondan kendisini aradım. Bana cevap verdi, ben kendisine sadece engelimi kaldırmasını söyledim ama kendimi tanıtmadığım için o da engeli kaldırmadı. Beni şikayet edeceğini ve reddedeceğini düşünerek kendimi tanıtmadım. Kendisini 1 hafta sonra başka bir telefondan tekrar aradım ve kendimi tanıttım. O da benim aradığımı anlamıştı. Bana 'Sen sapık mısın; senden şikayetçi olduğum için mi beni arıyorsun sürekli beni arama' karşılığını verdi. Ben de 'Sapık değilim' dedim. O da telefonu kapattı."

'BANKAYA GİDEREK KORKUTMAK İSTEDİM'

Muhammed S. ifadesine şöyle devam etti:

"25 Mart günü daha önceden çalıştığım firmadan diğer güvenlikçi arkadaşların telefon numaralarını aldığımızdan, bankanın Nispetiye şubesinde görev yapan F.A. isimli güvenlik görevlisi arkadaşı arayarak, "O şube kapanacak mı. Bankada çalışan bayanlar hala orada çalışıyor mu" diye sordum. O da bana bankanın kapanmayacağını ve kadın çalışanların devam ettiğini söyledi. Bayanların ismini sordum. C.'nin orada olduğunu teyitledim. 26 Mart günü sabah saatlerinde bankadaki güvenlik görevlisi arkadaşı beni 2 kere aradı ancak çalışırken telefonlara bakmak yasak olduğu için telefona cevap veremedim."

"Daha sonra aradığımda da beni engellediğini anladım. Aynı gün akşam bağlı olduğum firmada operasyon müdürü olarak çalışan Haydar S. bana mesaj attı ve 'Yarın iş iptal, telefonu açık tut sana bilgi vereceğim' dedi. 28 Mart günü kendisiyle konuştuğumda bankanın beni istemediğini, işten çıkarıldığımı söyledi. Ben de bu işten çıkarılmanın C. yüzünden olduğunu anladım. Bankaya giderek C.'yi korkutmak istedim. Bankanın binasında çalışma ortamını seviyordum. İşten çıkarılınca psikolojim bozuldu."

'BIÇAĞI KADININ GÖĞÜS HİZASINA TUTTUM'

Muhammed S.'nin ifadesinin devamında şu şekilde konuştu:

"30 Mart günü C. ile buluşup konuşmak istedim. Kendisine 'Ben senin yüzünden işten çıkarıldım, neden bana bunu yaptın' diyecektim. Bu amaçla saat 10.15 sıralarında bankanın Nispetiye şubesine geldim. Üzerimde mutfaktan aldığım kurban bıçağı vardı; başka silah yoktu. Dışarıdan bankanın içerisine baktım. İçerinin kalabalık olduğunu gördüm. Güvenlik görevlisinin silahını nasıl alırım ve onu etkisiz hale getiririm diye düşündüm."

"Bankada çalıştığını bildiğim ancak görevimin ne olduğunu tam olarak bilmediğim kadın şahıs bir başka banka çalışanıyla dışarıda sigara içiyordu. Onları biraz izledim, içeri giriyorlardı. Hemen giderek uzun boylu siyah saçlı banka çalışanı kadının arkasından yaklaştım sol kolumla kadını tuttum ve sağ elimde bulunan bıçağı göğüs hizasına doğru tuttum. Bu sırada karşımda güvenlik görevlisi F.yi gördüm. Ona 'Silahını yere bırak' diye bağırdım. Ferhat belinde kılıfında bulunan tabancayı çıkararak yan tarafına yere koydu. Şimdi 'Silahtan uzaklaş' dedim. F. benim yaptıklarıma çok şaşırdı önce dışarı çıkacak gibi oldu sonra bankanın içine girdi."

"Ben tabancayı almak için yere eğildiğim esnada kendisini rehin aldığım kadın benden kurtuldu ve bankanın içerisine doğru kaçtı. F.'ye 'Bunu yapma, sakin ol' gibi sözler söyledi. Bu sırada hemen bankanın dış kapısını kilitlediler. Ben elimde silahla ve bıçakla dışarıda kaldım. Ne yapacağımı bilemez bir durumdaydım."