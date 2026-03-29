Tokat’ta feci kaza! Hafif ticari araç beton duvara çarptı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Tokat'ta hafif ticari aracın yol kenarındaki beton duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.A. (47) idaresindeki 80 AEA 743 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde yol kenarındaki beton duvara çarptı.
Kazada, araçta bulunan A.G. (46), G.G. (33), Z.G. (16), M.G. (46) ve B.G. (18) yaralandı.
