Muğla’da can pazarı: Otomobili sel aldı, ölü ve yaralı var

Muğla Milas’ta sağanak sonrası sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki Bülent Şallı hayatını kaybederken, Ayhan Demir ise araçtan sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Dere yatağına devrilen araçta yaşanan can pazarı, ekiplerin yoğun çabasıyla sonlandırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak faciayı beraberinde getirdi. Yaka Mahallesi'nde aniden bastıran yağışın oluşturduğu sel suları, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobili yoldan çıkararak sürüklemeye başladı. Sel sularına kapılan araç, düştüğü dere yatağında ters dönerek mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölge adeta ekiplerin akınına uğradı. Olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağındaki akıntının şiddeti ve aracın ters dönmüş olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü.

ÖLÜ VE YARALI VAR

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu bölgeye getirilen vinç yardımıyla otomobil, düştüğü dere yatağından çıkarıldı. Araç içerisindeki 52 yaşındaki Ayhan Demir ve 46 yaşındaki Bülent Şallı'ya ulaşıldı. AFAD ekiplerinin titiz çalışmasıyla Demir araçtan sağ olarak çıkarılırken, Bülent Şallı'nın yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Şallı'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Selden yaralı kurtulan Ayhan Demir ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.