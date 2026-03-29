Talihsiz adam gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)

ZIPLAYARAK YUMRUK ATMIŞ

Giresun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Abdullah Coşkun'un, maruz kaldığı darp olayının tetiklediği stres sonucu 'ani kalp ölümü' yaşadığı ve olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olduğu belirtildi. Savcılık tarafından yapılan araştırmada, tutuklu sanığın karate lisansının bulunup, uzun süredir vücut geliştirici sporla uğraştığı tespit edildi. Sporcu geçmişi olan İlhan İhtiyaroğlu'nun, olay sonrası aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarında görüştüğü görevliye maktulü kastederek, "Yumruk atmaya çalıştı, ben de dövdüm şimdi" dediği ortaya çıktı. İddianamede görgü tanığı Y.T.'nin ise İhtiyaroğlu'nun havaya zıplayarak yumruk attığını iddia ettiği beyanı da yer aldı.

OLAYLA ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞI SAPTANDI

Olayda araçtaki Hanife Coşkun da şüpheli İlhanoğlu'nun, eşini yakasından tutarak araçtan zorla çıkardığını, araç dışında da darp etmeye devam ettiğini belirtti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ise kronik kalp damar hastalığı bulunan maktulün, maruz kaldığı kaza ve darp olayının tetiklediği stres sonucu 'ani kalp ölümü' yaşadığı ve olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olduğu mütalaa edildi. İfadesinde üzerine atılı suçlamayı reddedip, kastının öldürmek olmadığını savunan sanık, 8 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

'KALBİ BUNA DAYANMAMIŞ'

Yaklaşan davaya ilişkin DHA'ya konuşan Abdullah Coşkun'un kızı Ayşe Coşkun Beyan, "16 Kasım'da hayat adeta bizim için durdu. Yaşadığımız acı sadece bir kayıp değil, öte yandan bir hukuk mücadelesi vermemiz gereken bir sürece döndü. Daha annemin rehabilitasyonu ile uğraşamadan kendimizi bu mücadelenin içinde bulduk. Annemin ruh sağlığı çok bozuk, yaşadığı olayın büyüklüğü, gözlerinin önünde eşinin darp edilerek öldürülmesi sonrası stres bozukluğu tanısıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. 8 Nisan'da Giresun'da duruşmamız. Katil zanlısının geçmişi hakkında bu süreç içerisinde pek çok detay elde etmiş olduk. Duyumlarını aldığımız profesyonel sporcu, karateciymiş, lisansı var. Nerede nasıl vuracağını çok iyi bilen bu işe de epeyce emek harcamış birisiymiş. Adli Tıp Kurumu'nun raporu geldi, yaşadığı aldığı darbeler sebebiyle babam kalp krizi geçirmiş. Çok kez darbe var; kalbi buna dayanamamış. Bu gerçek ATK raporunda da gösterildi" dedi.