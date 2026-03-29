Ataşehir’de feci kaza: Otomobil bariyerlere saplandı 1 ağır yaralı

Ataşehir D-100 Karayolu Kozyatağı kavşağında saat 04.30 sıralarında yaşanan kazada, Salih A. yönetimindeki 58 EZ 136 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve metal bariyerler otomobile saplandı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve soruşturma başlattı.