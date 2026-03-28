Şiddetli kanaması vardı: 5 yaşındaki Polen'in burnundan tırnak makası zinciri çıktı

Rize'de yaşayan Gökhan-Nalan Tekin çifti, yaklaşık 4 ay önce şiddetli burun kanamasının yanı sıra akıntı şikayetleriyle kızları Polen'i, bir özel hastaneye götürdü. Burada röntgeni çekilip, tetkikleri tamamlanan küçük kıza, iddiaya göre enfeksiyon teşhisi konulup, ilaç verildi. Eve dönen aile, kanama ve akıntının geçmemesi üzerine bu kez Rize Devlet Hastanesi'ne giderek Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne başvurdu.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Devlet hastanesindeki doktorun incelemesi ve kapsamlı röntgen çekilmesi sonrası Polen'in burnunda metal cisim olduğu fark edildi. 2 yıldır burunda kaldığı değerlendirilip, küçük top şeklinde tırnak makası zinciri olduğu belirlenen cisim, başarılı ameliyatla çıkarıldı. Bir süre tedavisi sürdürülen Polen, sağlığına kavuşunca taburcu edildi. Özel hastane yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmazken; aile suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.