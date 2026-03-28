Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da acı son: Balık tutarken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 23:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Seydikemer’de balık tutarken talihsiz bir kaza yaşandı. Eşen Çayı kenarında oltasını kurtarmaya çalışan Yusuf Özde (50), dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Özde, çevredekiler tarafından çıkarıldı ancak sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.