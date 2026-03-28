Muğla'da acı son: Balık tutarken akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Seydikemer’de balık tutarken talihsiz bir kaza yaşandı. Eşen Çayı kenarında oltasını kurtarmaya çalışan Yusuf Özde (50), dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Özde, çevredekiler tarafından çıkarıldı ancak sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.
Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkisinde Eşen Çayı kenarında balık tutan Yusuf Özde (50), takılan oltasını kurtarmak istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Özde'yi çevredeki vatandaşlar sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özde'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yusuf Özde'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.