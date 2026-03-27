Sosyal medya üzerinden restoran tuzağı: 7 şahıs gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri restoranlara davet ederek yüksek tutarlarda hesaplar ödettikleri anlaşılan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden kurulan bir yöntemle vatandaşların restorana davet edilerek yüksek tutarlı hesaplarla karşı karşıya bırakıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

ZORLA ÇİÇEK SATIŞI YAPILDI

Sabah'ın haberine göre, Başsavcılık koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, bir mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından belirli bir mekana yönlendirildiği belirlendi. Buluşmaya giden mağdurun bilgisi ve onayı dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirildiği ve zorla çiçek satışı yapıldığı iddia edildi. Ardından hesabın gelmesiyle birlikte yüksek tutara itiraz eden müştekinin tehdit edildiği ve bu nedenle ödemeyi yapmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yürütülen operasyon kapsamında, sosyal medya üzerinden mağdurları tuzağa çeken 2 kadın ile söz konusu mekanda organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 1'i kadın toplam 5 şüpheli olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.