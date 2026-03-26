Elazığ'ın Sivrice ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, deprem 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.37'de kaydedildi. Büyüklüğü 4.3 olarak ölçülen depremin merkez üssünün Sivrice olduğu bildirildi.

Uzmanların saha çalışmaları ve sondaj verilerine dayandırdığı değerlendirmelere göre, Elazığ il merkezinden geçen fay hattı doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Abdullahpaşa'dan başlayarak Cumhuriyet Mahallesi, Fırat Üniversitesi kampüsü, İzzetpaşa, Ulukent ve Doğukent güzergâhını izleyen bu hat, doğrudan yerleşim alanlarının içinden geçiyor.

Depremin koordinatları 38.47083 kuzey enlemi ve 39.27833 doğu boylamı olarak açıklandı.

Yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının koordinatları 38.47083 kuzey enlemi ve 39.27833 doğu boylamı olarak açıklandı. Bu derinlikteki depremler genellikle yüzeyde hissedilse de büyük hasara yol açma ihtimali düşük olarak değerlendiriliyor.

"Elazığ Fayı" olarak adlandırılan bu yapının ağırlıklı olarak ters fay karakteri taşıdığı belirtilirken, bazı bölümlerde normal fay özellikleri de gösterebileceği ifade ediliyor. Fayın, Karabakır Formasyonu'na ait çakıltaşı ve kumtaşı birimlerini kesmesi, jeolojik olarak genç ve aktif bir yapı olduğuna işaret ediyor.

DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ'NİN KRİTİK PARÇASI: PALU–SİNCİK ZONU

Bölgedeki bir diğer önemli yapı ise yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki Palu–Sincik Fay Zonu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın önemli segmentlerinden biri olan bu zon, Palu'nun güneyinden başlayarak Hazar Gölü, Sivrice ve Doğanyol hattı boyunca uzanıyor.

Fayın, farklı jeolojik birimleri birbirinden ayırdığı ve özellikle Sivrice çevresinde genç çökeller üzerinde etkili olduğu biliniyor. Uzmanlar, bu hattın doğrusal uzanımı ve jeolojik yapısı nedeniyle deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

BİRİNCİ DERECE RİSK ALTINDAKİ İLÇELER

Deprem Araştırma Dairesi'nin haritalarına göre Elazığ'da birçok ilçe birinci derece deprem bölgesi içinde yer alıyor. Karakoçan, Palu, Kovancılar, Arıcak, Maden, Alacakaya ve Sivrice, en yüksek risk grubunda bulunan yerleşimler arasında öne çıkıyor.