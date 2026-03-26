Elazığ Sivrice’de deprem! AFAD duyurdu: Derinlik ve koordinat bilgileri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.37’de kaydedildi. Yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Sivrice olduğu bildirildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, deprem 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.37'de kaydedildi. Büyüklüğü 4.3 olarak ölçülen depremin merkez üssünün Sivrice olduğu bildirildi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ VE KONUMU
Yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının koordinatları 38.47083 kuzey enlemi ve 39.27833 doğu boylamı olarak açıklandı. Bu derinlikteki depremler genellikle yüzeyde hissedilse de büyük hasara yol açma ihtimali düşük olarak değerlendiriliyor.
Büyüklük 4.3 (MW)
Yer Sivrice (Elazığ)
Tarih(TS) 26-03-2026 10:37:08
Enlem 38.4708
Boylam 39.2783
Derinlik 11.33 (KM)
ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN KRİTİK HAT: ELAZIĞ FAYI
Uzmanların saha çalışmaları ve sondaj verilerine dayandırdığı değerlendirmelere göre, Elazığ il merkezinden geçen fay hattı doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Abdullahpaşa'dan başlayarak Cumhuriyet Mahallesi, Fırat Üniversitesi kampüsü, İzzetpaşa, Ulukent ve Doğukent güzergâhını izleyen bu hat, doğrudan yerleşim alanlarının içinden geçiyor.
"Elazığ Fayı" olarak adlandırılan bu yapının ağırlıklı olarak ters fay karakteri taşıdığı belirtilirken, bazı bölümlerde normal fay özellikleri de gösterebileceği ifade ediliyor. Fayın, Karabakır Formasyonu'na ait çakıltaşı ve kumtaşı birimlerini kesmesi, jeolojik olarak genç ve aktif bir yapı olduğuna işaret ediyor.
DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ'NİN KRİTİK PARÇASI: PALU–SİNCİK ZONU
Bölgedeki bir diğer önemli yapı ise yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki Palu–Sincik Fay Zonu. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın önemli segmentlerinden biri olan bu zon, Palu'nun güneyinden başlayarak Hazar Gölü, Sivrice ve Doğanyol hattı boyunca uzanıyor.
Fayın, farklı jeolojik birimleri birbirinden ayırdığı ve özellikle Sivrice çevresinde genç çökeller üzerinde etkili olduğu biliniyor. Uzmanlar, bu hattın doğrusal uzanımı ve jeolojik yapısı nedeniyle deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
BİRİNCİ DERECE RİSK ALTINDAKİ İLÇELER
Deprem Araştırma Dairesi'nin haritalarına göre Elazığ'da birçok ilçe birinci derece deprem bölgesi içinde yer alıyor. Karakoçan, Palu, Kovancılar, Arıcak, Maden, Alacakaya ve Sivrice, en yüksek risk grubunda bulunan yerleşimler arasında öne çıkıyor.
Bu ilçelerin aktif fay hatlarına yakınlığı, olası bir depremde etkilenme düzeyini artıran temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.
TARİHTEN BUGÜNE UYARI NİTELİĞİNDE BİR HAT
Elazığ'ın içinde bulunduğu Doğu Anadolu Fay Sistemi, geçmişte yıkıcı depremlerle kendini hatırlattı. Özellikle 21 Mayıs 1971'de Bingöl ve çevresinde meydana gelen ve ciddi can ve mal kaybına yol açan deprem, bu hattın ne denli aktif olduğunu ortaya koymuştu.
Uzmanlar, Karlıova'dan başlayarak Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı üzerinden uzanan fay sisteminin Hatay'a kadar devam ettiğini ve daha geniş bir tektonik yapıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.
BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?
Elazığ'ın deprem potansiyeline ilişkin veriler; saha incelemeleri, jeolojik analizler ve akademik çalışmalarla destekleniyor. Kent merkezinden geçen aktif fay varlığı ve çevresindeki segmentlerin hareketliliği, bölgenin deprem açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Hazırlanan bu değerlendirmeler, Elazığ İl Merkezi Yerleşim Alanının depremselliğine ilişkin çalışmalar ve Kandilli Rasathanesi'nin analizlerinden derlenen bilimsel veriler ışığında şekilleniyor.