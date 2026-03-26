Dilovası'ndaki ölüm fabrikasında skandallar zinciri: "Çocuklarımız birbirine sarılarak can verdi"
Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin yanarak hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı kozmetik fabrikasındaki korkunç yangına ilişkin davada kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada gözyaşları sel olurken, hayatını kaybedenlerin yakınları sanıkların yüzüne karşı feryat etti. Sigortasız çalıştırılan çocuk işçiler, denetimlerden kaçmak için kurulan "hayalet fabrika" düzeni ve "mayın tarlası"nı andıran çalışma koşulları mahkeme salonunda yankılandı. İşte 7 cana mezar olan o fabrikadaki skandallar zinciri ve acılı ailelerin adalet feryadı...
Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan Raviva Kozmetik isimli parfüm dolum tesisinde meydana gelmişti.
Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti.
Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın üçüncü gün duruşmasında, yangında hayatını kaybeden Nisanur Taşdemir'in (15) annesi Altun Taşdemir, kızının 1 yıldır söz konusu iş yerinde çalıştığını, 11-12 bin lira maaş aldığını, sigortasının olmadığını söyledi.
Taşdemir, eşinin kanser hastası olduğu için kızının okumak istemediğini belirterek, "Kızım çalışmak için gitti ama cesedini çıkardım. Gülhan (fabrika işçilerinden müşteki Gülhan Bendi) ve Kurtuluş (cezaevinde kalp krizi geçirerek ölen fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal) oradaydı. Gülhan'ı tanıyordum, kızımı işe almalarını istedim. Kurtuluş, 'Yarın gelip başlasın.' dedi. Kızımın bir kefeni olmadı. İçimiz yanıyor. Gece gündüz ağlıyoruz. Olaydan sonra babası kendini toparlayamadı, sürekli hastanelerdeyiz." ifadelerini kullandı.
Baba Vedat Taşdemir de kızı çalışırken 8 aydır üniversite hastanesinde tedavi gördüğünü anlatarak, "Ben hastanedeyken bayramda maaşlarını vermediler. Dilovası'ndan İzmit'e hastaneye geldi, orada bayram harçlığını verdim. Mahkemeden adalet bekliyorum." diye konuştu.
Yangında ölen işçilerden Tuğba Taşdemir'in (17) annesi Saliha Taşdemir ise kızının "sigortalı yapılacağı" söylenerek oyalandıklarını ileri sürerek, "Acımızın bir nebze olsun azalması için suçluların en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.
Baba Şahin Taşdemir de acılarının büyük olduğunu, çocuklarının birbirine sarılarak öldüğünü vurgulayarak, şikayetçi olduklarını kaydetti.