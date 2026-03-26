Dilovası'ndaki ölüm fabrikasında skandallar zinciri: "Çocuklarımız birbirine sarılarak can verdi"

Taşdemir, eşinin kanser hastası olduğu için kızının okumak istemediğini belirterek, "Kızım çalışmak için gitti ama cesedini çıkardım. Gülhan (fabrika işçilerinden müşteki Gülhan Bendi) ve Kurtuluş (cezaevinde kalp krizi geçirerek ölen fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal) oradaydı. Gülhan'ı tanıyordum, kızımı işe almalarını istedim. Kurtuluş, 'Yarın gelip başlasın.' dedi. Kızımın bir kefeni olmadı. İçimiz yanıyor. Gece gündüz ağlıyoruz. Olaydan sonra babası kendini toparlayamadı, sürekli hastanelerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Baba Vedat Taşdemir de kızı çalışırken 8 aydır üniversite hastanesinde tedavi gördüğünü anlatarak, "Ben hastanedeyken bayramda maaşlarını vermediler. Dilovası'ndan İzmit'e hastaneye geldi, orada bayram harçlığını verdim. Mahkemeden adalet bekliyorum." diye konuştu.

Yangında ölen işçilerden Tuğba Taşdemir'in (17) annesi Saliha Taşdemir ise kızının "sigortalı yapılacağı" söylenerek oyalandıklarını ileri sürerek, "Acımızın bir nebze olsun azalması için suçluların en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Baba Şahin Taşdemir de acılarının büyük olduğunu, çocuklarının birbirine sarılarak öldüğünü vurgulayarak, şikayetçi olduklarını kaydetti.