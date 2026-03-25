Konya'da kan donduran evlat dehşeti! Babasını boğup cesediyle bir gün geçirdi
Konya’da Ramazan Bayramı’nda babasını boğarak öldüren Mehmet Akif T. (39), Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlının yakalanma anı güvenlik kameralarına yansırken, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Olay, Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve tek başına yaşayan babası Tahsin Tosun'un (59) evine yerleşen 2 çocuk babası Mehmet Akif T., bayramın üçüncü günü baba-oğul arasında çıkan tartışma sırasında babasını boğarak öldürdü.
CESETLE BİR GÜN GEÇİRDİ
Cinayetin ardından Mehmet Akif T., babasının cansız bedeniyle aynı evde tam 24 saat kaldı.
KIZ KARDEŞİNE KAN DONDURAN İTİRAF
Olayın bir gün ardından Mehmet Akif T., kız kardeşini arayarak "Babamı öldürdüm" itirafında bulundu ve evden kaçtı. Bu ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Ekipler, Tahsin Tosun'un cansız bedeniyle karşılaştı ve yapılan incelemede boğularak öldürüldüğü belirlendi.
BURSA OTOGARINDA SICAK OPERASYON
Firari zanlının izini süren Konya Emniyeti, Mehmet Akif T.'nin Bursa'ya kaçtığını tespit etti. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile "Gece Kartalları", şüpheliyi Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bursa'da gözaltına alınan Mehmet Akif T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya'ya sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.