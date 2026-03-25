Konya'da kan donduran evlat dehşeti! Babasını boğup cesediyle bir gün geçirdi

Olay, Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve tek başına yaşayan babası Tahsin Tosun'un (59) evine yerleşen 2 çocuk babası Mehmet Akif T., bayramın üçüncü günü baba-oğul arasında çıkan tartışma sırasında babasını boğarak öldürdü.

(fotoğraf - DHA)

KIZ KARDEŞİNE KAN DONDURAN İTİRAF

Olayın bir gün ardından Mehmet Akif T., kız kardeşini arayarak "Babamı öldürdüm" itirafında bulundu ve evden kaçtı. Bu ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Ekipler, Tahsin Tosun'un cansız bedeniyle karşılaştı ve yapılan incelemede boğularak öldürüldüğü belirlendi.