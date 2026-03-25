İzmir'de mobilyacılar sitesinde korkutan yangın! Alevler atölyeleri sardı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde mobilyacıların bulunduğu bölgede 4 atölye ve 2 depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 atölye ve 2 depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler boya, ebatlama, mermer ve sandalye üretim atölyeleri ile 2 mobilya deposunda etkili oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

