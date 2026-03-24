Bodrum'da milyon dolarlık yangın: Aziz Yıldırım'ın teknesi son anda kurtuldu
Yalıkavak Marina’da çıkan yangın milyon dolarlık zarara yol açtı. İş insanı Ozan Şer’in yatı yanarak kullanılamaz hale gelirken, Aziz Yıldırım’a ait yatın ise son anda kurtarıldığı öğrenildi. Yangında toplam değeri yaklaşık 150 milyon doları bulan 7 lüks yat küle döndü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Yalıkavak Marina'da çıkan yangın, milyon dolarlık zarara yol açtı. Marina'da demirli lüks yatların bulunduğu alanda çıkan yangında toplam değeri 150 milyon doları (yaklaşık 5 milyar TL) aşan yedi lüks yat kullanılamaz hale geldi.
OZAN ŞER'İN 1.1 MİLYARLIK YATI YANDI
Yangının ardından batan ve yanan teknelerin sahipleri de netleşti. Yangında büyük zarar gören isimlerden birinin iş dünyasının ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ozan Şer olduğu öğrenildi.
KIL PAYI KURTULDULAR
Öte yandan yanan yatların birkaç metre ilerisinde demirli olan yatların Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'a ait olduğu öğrenildi. Ünlü isimlerin yatları yanmaktan son anda kurtuldu.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı:
"Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında yedi lüks yat tamamen yanarak batmıştı. Toplam değeri 150 milyon doları aşan batan yedi yatın üçünün Arap şeyhlere, birinin ise Rus oligarka ait olduğu belirlenmişti.
Yanan diğer üç yatın sahiplerinin ise ünlü Türk patronlar olduğu konuşulmuş ama isimlerini kimse öğrenememişti. Ben yanan iki yatın sahiplerinin kim olduğunu öğrendim. Biri sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ozan Şer'in 'Cher' isimli tahmini piyasa değeri 25 milyon dolar olan motor yatıymış.
Eşi Bahar Şer ile birlikte her yaz Bodrum koylarına demir attıkları yat küle dönmüş. Bayram tatili için Londra'da öğrenim gören oğullarının yanına giden Ozan- Bahar Şer çifti, tatsız haberi alır almaz yurda geri dönmüş.
Yanan yatlardan bir diğeri de Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'inmiş. Bu arada Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları da yanan yatların birkaç metre ilerisinde demirliymiş.
Aziz Yıldırım'ın Lady Yaz isimli yatına bir yat kala, Demet Sabancı Çetindoğan'ın Desiree Bleue'suna ise dört yat kala yangın söndürülmüş; verilmiş sadakaları varmış..."