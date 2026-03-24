Markette tartışma cinayetle bitti: 19 yaşındaki gencin son anları kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette çıkan tartışma, işletme sahibinin oğlunun silahından çıkan kurşunla noktalandı. 3,87 promil alkollü olduğu belirlenen zanlının, genç müşteriyi hayattan kopardığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen ve 19 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği trajik cinayetin sarsıcı görüntüleri gün yüzüne çıktı. Alkolün ve öfkenin gölgesinde kalan o anlar, izleyenlerin kanını dondurdu.

İşte olayın detayları ve yeni ortaya çıkan kayıtlar:

SÖZLÜ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, 21 Mart tarihinde Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir yerel markette meydana geldi. İşletme sahibinin oğlu Hakan K. ile markete alışveriş için gelen Hasan Şimşek (19) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gözü dönen Hakan K., iş yerinde bulundurduğu tabancayı ateşleyerek genç Hasan'ı vurdu.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, talihsiz gencin olay yerinde can verdiği tespit edildi.

ZANLI AŞIRI DERECEDE ALKOLLÜ ÇIKTI

Cinayet masası dedektifleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanan Hakan K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin kanında 3,87 promil gibi oldukça yüksek oranda alkol tespit edildi.

Hasan Şimşek'in acı haberini alan ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde şu detaylar yer alıyor:

Hakan K.'nın önce Hasan Şimşek'in boynuna sarıldığı görülüyor.

Zanlının, diğer elindeki silahı ateşleyerek genci vurduğu anlar net bir şekilde kayda geçiyor.

Kurşunun hedefi olan Şimşek yere yığılırken, katil zanlısının silahı tezgaha bırakıp hiçbir şey olmamış gibi yerdeki cansız bedeni kontrol etmesi dikkat çekiyor.