Lavaboya atık yağ dökme yasağı: Yeni dönem başladı

Türkiye’de atık yağ yönetimi için yeni bir dönem başladı. Evlerde bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesi yasaklanırken, belediyeler ve marketler aracılığıyla geri dönüşüm sistemi zorunlu hale getirildi. Düzenleme, çevre kirliliğini azaltmayı ve atık yağların enerjiye dönüştürülmesini hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, atık yağ yönetimiyle yeni bir aşamaya geçti.

🧭 SIFIR ATIK PROJESİ'NDE YENİ AŞAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından revize edilen "Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı", evsel kaynaklı yağların çevreye zarar vermeden toplanmasını zorunlu hale getiriyor.

🚫 ATIK YAĞLAR NEREYE DÖKÜLEMEYECEK?

Yeni düzenlemeye göre bitkisel atık yağların:

Lavaboya

Kanalizasyona

Denize

Toprağa

Herhangi bir alıcı ortama

dökülmesi kesin olarak yasaklandı.

Ev sahipleri, kullanılmış kızartma yağlarını ve yemeklik yağ artıklarını belirlenen toplama sistemlerine teslim etmek zorunda olacak.

🏙️ BELEDİYELER VE MARKETLER NASIL ROL ALACAK?

Belediyeler:

Hanelerden atık yağ toplamak için sistem kuracak

Toplama noktaları ve mobil merkezler oluşturacak

Marketler ve satış noktaları:

Vatandaşlardan sızdırmaz kaplarda getirilen atık yağları kabul edecek

Bu yağları lisanslı tesislere teslim edecek

Sabah'ın haberine göre; Ayrıca tüm bitkisel yağ ambalajlarının üzerine "Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz" uyarısı yer alacak.

⚡ ATIK YAĞLAR YAKITA DÖNÜŞECEK

Toplanan atık yağlar yalnızca:

Lisanslı biyorafinerilere

Bitkisel atık yağ transfer noktalarına

gönderilecek.

Bu yağlar:

Biyodizel

Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF)

üretiminde kullanılacak.

Düzenlemeye göre atık yağların:

Akaryakıta izinsiz karıştırılması

Gıda üretiminde kullanılması

Yem veya kozmetik sektörüne verilmesi

yasaklandı.

Restoran, otel ve yemek fabrikaları ise "bitkisel atık yağ üreticisi" olarak tanımlanacak.

🌍 ÇEVRESEL ETKİ: 1 LİTRE YAĞ = 1 MİLYON LİTRE SU

Araştırmalar, atık yağların çevreye etkisinin boyutunu net şekilde ortaya koyuyor:

1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor

Bu miktar, yaklaşık 15 kişinin bir yıllık su ihtiyacına eşdeğer

Evsel su kirliliğinin %25'i atık yağlardan kaynaklanıyor

Bu nedenle yeni sistem, yalnızca bir yasak değil; aynı zamanda kritik bir çevre koruma adımı olarak değerlendiriliyor.

🔮 YENİ DÜZENLEMENİN ETKİLERİ VE BEKLENTİLER

Uzmanlara göre bu düzenleme ile:

Su kaynaklarının korunması hızlanacak

Geri dönüşüm oranı artacak

Enerji üretiminde yerli kaynak kullanımı güçlenecek

Sıfır Atık hedeflerine ulaşma süreci hızlanacak

Uzun vadede sistemin, Türkiye'nin sürdürülebilir çevre politikalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

🔎 ÖNE ÇIKANLAR

Evlerde atık yağların lavaboya dökülmesi kesin olarak yasaklandı Belediyeler kapıdan toplama sistemi kurmakla yükümlü Marketler atık yağ toplama noktası olacak Atık yağlar biyodizel ve sürdürülebilir yakıt üretiminde kullanılacak 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

❓ATIK YAĞDA "SIFIR ATIK" HAMLESİ: DÖKMEK YASAK, TOPLAMAK ŞART! İŞTE BİLİNMESİ GEREKENLER

Atık yağlar neden lavaboya dökülmemeli?

Çünkü 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir ve su ekosistemine ciddi zarar verir.

Evde biriken atık yağlar nereye verilecek?

Belediyelerin toplama sistemlerine, atık getirme merkezlerine veya marketlerdeki toplama noktalarına teslim edilecek.

Marketler neden atık yağ topluyor?

"Yağı satan sorumluluk almalı" ilkesi gereği satış noktaları geri toplama sürecine dahil edildi.

Atık yağlar neye dönüştürülüyor?

Biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılıyor.

Yeni düzenlemeye uymayanlara ceza var mı?

Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde, kurallara uymayanlar için yaptırımlar uygulanması bekleniyor.