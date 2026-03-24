Eski eşinin evine gidip tehditler savurdu: Komşular sopayla darp etti

Malatya'da eski eşinin evine gidip tehditler savuran E.T., eski eşi H.A.'nın komşuları tarafından sopayla dövüldü. Cep telefonuyla görüntülenen olaya ilişkin 2’si kadın, 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. boşandığı H.A adlı kadının evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

H.A.'nın komşuları, tehditler savuran E.T.'ye müdahale edince tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., komşular tarafından sopalarla dövüldü. Yaşananlar mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

OLAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.