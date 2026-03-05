Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan ek ifade! "Gülibrahimoğlu’nun Beykoz’daki evinde uyuşturucu kullandık"
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve özel jette yer alan 'Ayşe Bade' ismini kullanan tutuklu Ayşe Sağlam ek ifade verdi. Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'daki evinde düzenlenen partilere katıldığını ve burada uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü. Sağlam, "Beykoz'daki evde dansöz oynuyordu, eğlence partileri düzenleniyordu. Katılımcılar tuvalette uyuşturucu kullanıyordu. Ben de burada uyuşturucu kullandım." dedi.
CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
İfadeden öne çıkanlar şöyle:
BÜYÜ YAPTIRDI VE BLOK 3 DETAYI
Sağlam ifadesinde, "Merve'nin 'Sevda Anne' lakaplı bir büyücüsü vardı. Blok3 isimli şarkıcıya Merve takıntılı olup bu kişiye de büyü yaptırdı. Merve tarafından sistematik bir şekilde zorbalığa uğradım. Merve beni daha fazla kazanmam için hep zorlardı. Her defasında güneş görmeyen rutubetli evde oturduğumu söyleyip depresyona sokardı." dedi.
ÖZEL JETLE KIBRIS TATİLİ İDDİASI
Ayşe Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu tarafından Kıbrıs'a davet edildiğini ve özel jetle gidildiğini anlattı.
Sağlam İfadesinde, "Kıbrıs'a özel jet ile gittik. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Merve Eryiğit, Nilüfer Batur, Rabia Karaca ve Seren Görgüzel vardı." ifadelerini kullandı.
CASINO VE VIP ODALARDA YAŞANANLAR
Sağlam, tatil sırasında casino ve VIP odalarda kumar oynandığını, bazı kişilerin arka kabinlere gidip geldiğini iddia ederek,
"Casino'da Murat ve Fatih kumar oynuyordu. VIP odaya geçtiğimizde Emel Müftüoğlu da yanlarındaydı." ifadelerini kullandı.
BEYKOZ'DAKİ PARTİLER VE UYUŞTURUCU İDDİASI
Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'daki evinde düzenlenen partilere katıldığını ve burada uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü. Sağlam, "Beykoz'daki evde dansöz oynuyordu, eğlence partileri düzenleniyordu. Katılımcılar tuvalette uyuşturucu kullanıyordu. Ben de burada uyuşturucu kullandım." dedi.
UYUŞTURUCUYA KİM ALIŞTIRDI?
Sağlam, uyuşturucuya Bilge Soylu aracılığıyla başladığını söyleyerek, "Bilge Soylu isimli kişi Fatih Garipoğlu'nun eski sevgilisi olup Kübra Küçük beni kendisiyle tanıştırmıştır. Beni uyuşturucu maddeye alıştıran da Bilge Soylu'dur. Bilge benim kullanmış olduğum Ketamin isimli uyuşturucu maddeyi de deneten kişidir. Bozkurt lakaplı kişi ve Bercan Aksu isimli kişi evime uyuşturucu madde getiren torbacıdır. Bercan Aksu telefon numarası rehberimde kayıtlıdır (Bilge Soylu İstanbul'a geldiğinde bazen Metehan'ın evinde kaldı, bu Metehan Merve Eryiğit'inde avukatlığını yapar). Metehan isimli kişi de bizimle birlikte uyuşturucu madde kullanıyordu."" dedi.
"KADINLARI ERKEKLERLE TANIŞTIRIP PARA KAZANIYORLAR" İDDİASI
Sağlam, bazı kişilerin kadınları iş insanlarıyla tanıştırarak para kazandığını öne sürererek, "Merve Eryiğit piyasada 'mama' diye tabir edilen, kadınları erkeklerle tanıştırıp para kazanan kişidir." dedi.
Sağlam, ayrıca Kübra Küçük'ün de benzer şekilde kadınları erkeklerle tanıştırarak para kazandığını iddia etti.
İŞ İNSANINA "HAMİLELİK" TUZAĞI!
Sağlam, devamında şu ifadeleri kullandı: Merve isimli kişi yaklaşık 1 yıl öncesine kadar ünlü bir iş adamına hamileyim diyerek büyük para kopardığını biliyorum. Merve'nin yakın arkadaşı Anıl (Durmuş) şahittir. Anıl Merve ile davalık olup, Merveyi daha iyi tanır. Merve'nin Sevda Anne lakaplı bir büyücüsü vardır. Beni de buraya bir kez götürdü. Merve'nin eski erkek arkadaşına bağlama büyüsü yaptırdığına şahit oldum (bu kişinin telefon numarası rehberimde kayıtlıdır)