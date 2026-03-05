Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam'dan ek ifade! "Gülibrahimoğlu’nun Beykoz’daki evinde uyuşturucu kullandık"

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş adamlarını haraca bağlayan ekibinin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

BÜYÜ YAPTIRDI VE BLOK 3 DETAYI Sağlam ifadesinde, "Merve'nin 'Sevda Anne' lakaplı bir büyücüsü vardı. Blok3 isimli şarkıcıya Merve takıntılı olup bu kişiye de büyü yaptırdı. Merve tarafından sistematik bir şekilde zorbalığa uğradım. Merve beni daha fazla kazanmam için hep zorlardı. Her defasında güneş görmeyen rutubetli evde oturduğumu söyleyip depresyona sokardı." dedi.

Sağlam İfadesinde, "Kıbrıs'a özel jet ile gittik. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Merve Eryiğit, Nilüfer Batur, Rabia Karaca ve Seren Görgüzel vardı." ifadelerini kullandı.

Sağlam, tatil sırasında casino ve VIP odalarda kumar oynandığını, bazı kişilerin arka kabinlere gidip geldiğini iddia ederek, "Casino'da Murat ve Fatih kumar oynuyordu. VIP odaya geçtiğimizde Emel Müftüoğlu da yanlarındaydı." ifadelerini kullandı.

BEYKOZ'DAKİ PARTİLER VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Sağlam, Murat Gülibrahimoğlu'nun Beykoz'daki evinde düzenlenen partilere katıldığını ve burada uyuşturucu kullanıldığını öne sürdü. Sağlam, "Beykoz'daki evde dansöz oynuyordu, eğlence partileri düzenleniyordu. Katılımcılar tuvalette uyuşturucu kullanıyordu. Ben de burada uyuşturucu kullandım." dedi.

UYUŞTURUCUYA KİM ALIŞTIRDI?

Sağlam, uyuşturucuya Bilge Soylu aracılığıyla başladığını söyleyerek, "Bilge Soylu isimli kişi Fatih Garipoğlu'nun eski sevgilisi olup Kübra Küçük beni kendisiyle tanıştırmıştır. Beni uyuşturucu maddeye alıştıran da Bilge Soylu'dur. Bilge benim kullanmış olduğum Ketamin isimli uyuşturucu maddeyi de deneten kişidir. Bozkurt lakaplı kişi ve Bercan Aksu isimli kişi evime uyuşturucu madde getiren torbacıdır. Bercan Aksu telefon numarası rehberimde kayıtlıdır (Bilge Soylu İstanbul'a geldiğinde bazen Metehan'ın evinde kaldı, bu Metehan Merve Eryiğit'inde avukatlığını yapar). Metehan isimli kişi de bizimle birlikte uyuşturucu madde kullanıyordu."" dedi.