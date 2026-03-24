Arazi kavgası çıktı: Dayısını bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Hüseyin Tekinoğlu (35) tarafından bıçaklanan Reyhan Şer (60), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 21 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tekinoğlu ile dayısı Reyhan Şer arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tekinoğlu, Şer'i bacağından bıçakladı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Reyhan Şer, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Tekinoğlu ise gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Reyhan Şer, bugün hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Hüseyin Tekinoğlu da bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.