Zonguldak’ta spor yapan sağlık çalışanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Zonguldak’ta spor salonunda antrenman yapan hemşire Eda Kerim Tekin, fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 47 yaşındaki Tekin, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde kentteki bir spor salonunda meydana geldi.
Kızılay'da hemşire olarak görev yapan Eda Kerim Tekin, antrenman sırasında rahatsızlanıp yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla spor salonuna sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekin, ambulans ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği ve kalbi durduğu belirlenen Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.