İkinci ara tatil bitti! İlk ders zili çaldı

İkinci ara tatilin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden ders başı yaptı. Okullarda eğitim-öğretim süreci kaldığı yerden devam ederken, dönem 26 Haziran’da tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından ders başı yaptı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarına geldi.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak yaptı. Bakanlıkça, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinlikleri içeren kitaplar hazırlanmıştı. Bu kapsamda okul öncesi öğrencileri için "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencileri için "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencileri için "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlanmıştı.



YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA

Lise öğrencilerine yönelik ise ara tatilin ramazana denk gelmesi dolayısıyla özel içerik oluşturulmuş, öğrencilerin tatili hem verimli hem de kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak için ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" kullanıma sunulmuştu. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da tamamlanacak.