Adıyaman’da sel dehşeti: 4 kişi son anda kurtuldu

Besni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.

Dikilitaş köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile 4 çiftçi, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçmek istedi.

Karşıya geçiş yapmak istedikleri esnada sel sularına kapılan traktördeki M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U., araçtan atlayıp, kendi imkanlarıyla yüzerek bir mağaraya sığındılar. 4 çiftçinin yardım talebi sonrasında bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.