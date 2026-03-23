Adıyaman’da sel dehşeti: 4 kişi son anda kurtuldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel sularına kapılan 4 çiftçi, traktörden atlayarak yüzüp mağaraya sığındı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çiftçileri kurtararak güvenli alana ulaştırdı. Sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Besni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi.
Dikilitaş köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile 4 çiftçi, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçmek istedi.
Karşıya geçiş yapmak istedikleri esnada sel sularına kapılan traktördeki M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U., araçtan atlayıp, kendi imkanlarıyla yüzerek bir mağaraya sığındılar. 4 çiftçinin yardım talebi sonrasında bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler tarafından 4 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Çiftçiler, sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edildi. 4 çiftçinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.