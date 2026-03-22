Pişkin hırsızın polise verdiği cevap pes dedirtti: "Maşallah ne oldu şimdi?

Adana ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin koordineli bir şekilde yürüttüğü ortak çalışma sonucunda, hırsızlık olayının bir numaralı şüphelisi olan Y.U. isimli kadının Osmaniye'ye kaçtığı tespit edildi. Sıcak takip neticesinde zanlının, yakalanmamak için Osmaniye'deki akrabalarına ait bir evde gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

KÖŞE BUCAK ARANDI, DOLAPTA BULUNDU

Belirlenen adrese şafak vaktinde düzenlenen baskınla içeri giren polis ekipleri, evi köşe bucak aramaya başladı. Ancak 83 ayrı suç kaydıyla tam bir hırsızlık uzmanı olan Y.U., kolayca pes etmeye niyetli değildi. Polisten kurtulmak için akrabasının evindeki bir dolabın içine saklanan zanlı, ekiplerin dikkati sayesinde saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. Dolabın kapakları açıldığında polisleri karşısında gören şüphelinin sergilediği tavır ise herkesi şoke etti.

PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ: "MAŞALLAH NE OLDU ŞİMDİ?"

Onlarca suç kaydına rağmen yakalandığı an soğukkanlılığını koruyan ve pişkinlikte sınır tanımayan Y.U., kendisini bulan emniyet güçlerine karşı şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı. Edinilen bilgiye göre zanlı Y.U., dolapta karşısında polisleri görünce, "Maşallah ne oldu şimdi?" diyerek karşılık verdi. Hiçbir şey olmamış gibi polis ekiplerine soru soran zanlının bu rahat tavırları, güvenlik güçleri tarafından tutanaklara geçirildi.