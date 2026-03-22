Pişkin hırsızın polise verdiği cevap pes dedirtti: "Maşallah ne oldu şimdi?
Osmaniye’de emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla, tam 83 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan azılı hırsız Y.U., akrabasının evinde gizlendiği gardırobun içinde kıskıvrak yakalandı. Adana’da gerçekleştirdiği yarım milyon liralık altın ve nakit para vurgununun ardından kayıplara karışan zanlının, kendisini bulan polislere verdiği "Maşallah ne oldu şimdi?" cevabı cerdi.
Adana'da meydana gelen büyük bir hırsızlık olayının ardından düğmeye basan emniyet birimleri, şüphelinin izini sürmek için adeta iğneyle kuyu kazdı.
ADANA VE OSMANİYE POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON
Adana ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin koordineli bir şekilde yürüttüğü ortak çalışma sonucunda, hırsızlık olayının bir numaralı şüphelisi olan Y.U. isimli kadının Osmaniye'ye kaçtığı tespit edildi. Sıcak takip neticesinde zanlının, yakalanmamak için Osmaniye'deki akrabalarına ait bir evde gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
KÖŞE BUCAK ARANDI, DOLAPTA BULUNDU
Belirlenen adrese şafak vaktinde düzenlenen baskınla içeri giren polis ekipleri, evi köşe bucak aramaya başladı. Ancak 83 ayrı suç kaydıyla tam bir hırsızlık uzmanı olan Y.U., kolayca pes etmeye niyetli değildi. Polisten kurtulmak için akrabasının evindeki bir dolabın içine saklanan zanlı, ekiplerin dikkati sayesinde saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. Dolabın kapakları açıldığında polisleri karşısında gören şüphelinin sergilediği tavır ise herkesi şoke etti.
PİŞKİNLİĞİN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ: "MAŞALLAH NE OLDU ŞİMDİ?"
Onlarca suç kaydına rağmen yakalandığı an soğukkanlılığını koruyan ve pişkinlikte sınır tanımayan Y.U., kendisini bulan emniyet güçlerine karşı şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı. Edinilen bilgiye göre zanlı Y.U., dolapta karşısında polisleri görünce, "Maşallah ne oldu şimdi?" diyerek karşılık verdi. Hiçbir şey olmamış gibi polis ekiplerine soru soran zanlının bu rahat tavırları, güvenlik güçleri tarafından tutanaklara geçirildi.
YARIM MİLYONLUK ALTIN VE NAKİT VURGUNU
Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, hırsızlık olayının maddi boyutu da gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelinin girdiği evden adeta bir servet çaldığı anlaşıldı. Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde; 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın ve 3 altın yüzüğün yanı sıra tam 100 bin TL nakit paranın çalındığı saptandı. Toplam değeri yaklaşık 500 bin TL'yi bulan ziynet eşyası ve nakit paranın hırsızlık konusu olduğu, emniyet raporlarına yansıdı.
83 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan Y.U.'nun yapılan GBT sorgusunda, tam 83 ayrı hırsızlık kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Osmaniye'deki emniyet işlemlerinin ardından şüpheli, kendisini Adana'dan takip eden ekiplere teslim edildi.