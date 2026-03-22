Koşmayan ata zulmettiler! Mahkemeden ders olacak ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Koşmayan ata zulmettiler! Mahkemeden ders olacak ceza

Adana’da koşmadığı gerekçesiyle acımasızca dövülen bir atın bayıldığı anlar tepki çekti. Görüntüler sonrası yakalanan iki şüpheliye verilen ceza ise vicdanları rahatlattı.

Adana'da koşmadıkları gerekçesiyle arabaya bağlı atlarından birini sopa, yumruk ve tekmeyle vurarak bayıltan A.U. (25) ile Ö.A. (26), çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheliye, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

KOŞAMAYAN ATA ŞİDDET UYGULAYIP BAYILTTI

Olay, 20 Mart'ta Seyhan ilçesi Merkez Park'ta meydana geldi. A.U. ve Ö.A., arabaya bağlı 2 ata koşmadıkları gerekçesiyle sopa, yumruk ve tekmeyle vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen atlardan biri, kısa süre sonra bayılarak yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Vicdanları sızlatan görüntü polisi harekete geçirdi. (DHA)

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, A.U. ve Ö.A.'yı adreslerinde gözaltına aldı. Atlar ise belediye tarafından koruma altına alınarak barınağa götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere, haftanın 1 günü hayvan barınağında çalışma cezası verildi.

