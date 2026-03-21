Bayram izninde kan donduran vahşet: Cezaevinden çıktı eniştesini katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Erzurum'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır cezaevinde olan Nuri Öğmen, 11 günlük bayram izniyle dışarı çıkar çıkmaz dehşet saçtı. Kuzeninin eşi Erdem Özengiz’i sokak ortasında boğazını keserek hayattan koparan katil zanlısı, polisin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalanırken, kan donduran itiraflarda bulundu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi, dün gece saat 23.30 sıralarında tüyler ürperten bir cinayete sahne oldu.

2'nci Park Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisindeki şahsın boğazının kesilerek vahşice öldürüldüğünü saptadı.

Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin 45 yaşındaki Erdem Özengiz'e ait olduğu belirlendi. Özengiz'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

CİNAYET BÜRODAN KAÇAMADI: 100 METRE ÖTEDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için adeta iğneyle kuyu kazdı. Yapılan titiz saha incelemeleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda, şüphelinin maktul Erdem Özengiz'in eşinin kuzeni olan Nuri Öğmen olduğu tespit edildi. Sıcak temas sağlayan ekipler, katil zanlısını olay yerinden sadece 100 metre uzaklıktaki evinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

11 GÜNLÜK BAYRAM İZNİ FELAKETLE BİTTİ

Katil zanlısı Nuri Öğmen'in geçmişine dair ortaya çıkan detaylar ise pes dedirtti. Çeşitli suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Öğmen'in tam 11 yıldır cezaevinde yattığı öğrenildi. Bayram dolayısıyla cezaevinden 11 günlük izin alarak dışarı çıkan Öğmen'in, özgürlüğünün ilk günlerinde bu kanlı eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

KAN DONDURAN İTİRAF

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, burada işlediği cinayeti tüm detaylarıyla itiraf etti. Hakim karşısına çıkarılan Nuri Öğmen, "Dayımın kızının kocası olan Erdem Özengiz'i namus yüzünden öldürdüm" ifadelerini kullanarak işlediği vahşeti savundu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Öğmen, bayram izni için çıktığı cezaevine bu kez "katil" damgasıyla geri döndü.

