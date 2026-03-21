Bayram izninde kan donduran vahşet: Cezaevinden çıktı eniştesini katletti
Erzurum'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır cezaevinde olan Nuri Öğmen, 11 günlük bayram izniyle dışarı çıkar çıkmaz dehşet saçtı. Kuzeninin eşi Erdem Özengiz’i sokak ortasında boğazını keserek hayattan koparan katil zanlısı, polisin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalanırken, kan donduran itiraflarda bulundu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi, dün gece saat 23.30 sıralarında tüyler ürperten bir cinayete sahne oldu.
2'nci Park Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisindeki şahsın boğazının kesilerek vahşice öldürüldüğünü saptadı.
Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenin 45 yaşındaki Erdem Özengiz'e ait olduğu belirlendi. Özengiz'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.
CİNAYET BÜRODAN KAÇAMADI: 100 METRE ÖTEDE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için adeta iğneyle kuyu kazdı. Yapılan titiz saha incelemeleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda, şüphelinin maktul Erdem Özengiz'in eşinin kuzeni olan Nuri Öğmen olduğu tespit edildi. Sıcak temas sağlayan ekipler, katil zanlısını olay yerinden sadece 100 metre uzaklıktaki evinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.