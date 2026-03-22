AFAD büyüklüğünü duyurdu! Erzurum'da deprem

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,5 ve 3,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD verilerine göre, Erzurum'un Horasan ilçesi merkezli olmak üzere saat 22: 33'da 3,5 ve 22:37'de 3,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların derinliği 7 ve 13,8 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'IN RESMİ SİTESİNDE YER ALAN SON DEPREMLER ŞÖYLE:

2026-03-22 22:56:53 39.23917 28.08833 12.22 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 22:54:59 40.18389 31.76056 7.0 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)

2026-03-22 22:54:03 37.985 35.53167 7.01 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri)

2026-03-22 22:50:47 38.72389 31.43528 6.27 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)

2026-03-22 22:40:30 40.22056 42.0625 6.98 ML 1.7 Horasan (Erzurum)

2026-03-22 22:37:45 40.22278 42.04972 13.8 ML 3.0 Horasan (Erzurum)

2026-03-22 22:33:09 40.23806 42.05722 7.0 ML 3.5 Horasan (Erzurum)

2026-03-22 22:27:51 39.2375 28.12694 6.86 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 22:15:39 39.21389 28.13722 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 22:08:47 38.72722 39.95 18.35 ML 1.4 Palu (Elazığ)

2026-03-22 22:02:13 41.12389 35.02556 13.19 ML 1.2 Vezirköprü (Samsun)

2026-03-22 22:01:43 39.23472 29.02083 8.28 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2026-03-22 21:59:01 39.25167 28.11333 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 21:43:26 38.30972 38.27278 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2026-03-22 21:43:10 39.24194 28.08583 7.66 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 21:24:12 37.53472 36.24806 8.71 ML 1.6 Andırın (Kahramanmaraş)

2026-03-22 21:13:38 39.24667 28.08833 8.39 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 21:10:19 39.09833 41.05528 19.66 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)

2026-03-22 20:37:40 38.07806 28.99278 9.46 ML 1.2 Buldan (Denizli)

2026-03-22 20:30:24 39.27083 28.97611 7.06 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2026-03-22 20:13:38 39.14167 29.11333 9.26 ML 1.9 Simav (Kütahya)

2026-03-22 20:03:13 37.68639 36.07278 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)

2026-03-22 20:01:34 39.22361 28.16056 9.92 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 19:57:58 39.24306 29.01972 9.45 ML 1.5 Simav (Kütahya)

2026-03-22 19:56:29 39.22083 29.03917 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2026-03-22 19:30:30 39.20833 28.19722 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 19:18:15 37.86167 26.99167 6.81 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.92 km] Menderes (İzmir)

2026-03-22 18:41:13 37.47361 35.45889 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)

2026-03-22 18:10:01 37.72528 35.38639 6.97 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri)

2026-03-22 17:53:56 39.23861 28.11833 6.44 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 17:42:14 39.23667 28.93917 12.94 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2026-03-22 17:15:44 39.25028 28.04583 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 17:14:46 39.25194 28.04 8.76 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-22 17:09:46 36.27083 36.04222 7.11 ML 1.7 Samandağ (Hatay)