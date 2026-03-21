Kutsal mekanda skandal rezalet: Camide yarı çıplak video çekti

Sosyal medya platformlarında sırf beğeni toplamak ve öne çıkmak uğruna her türlü ahlaki değerin ayaklar altına alındığı "etkileşim bataklığına" bir yenisi daha eklendi. İslam’ın mukaddes mekanı olan camiye girerek, üstü çıplak bir halde ve küfürlü müzikler eşliğinde video çeken kendini bilmez bir genç, bu skandal anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kutsal mabedimizde sergilenen bu alçak saldırı ve dini değerlere yönelik büyük saygısızlık tüm kamuyonu ayağa kaldırırken; tepkilere aldırış etmeyen şahsın, gelen eleştirilerle adeta dalga geçmesi "bu kadarına da pes" dedirtti.

Sırf daha fazla etkileşim ve beğeni almak için halden hale girilen sosyal medya çöplüğünde, hadsizliğin boyutu bu kez kutsal değerlerimizi hedef aldı. SOSYAL MEDYA ÇÖPLÜĞÜNDE ALÇAKLIK SINIR TANIMIYOR! BEĞENİ UĞRUNA MUKADDESATA ALÇAK SALDIRI Bir gencin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri olan caminin içerisinde, üstü açık bir şekilde video çektiği görüldü. Mukaddes mekana girerken sergilenmesi gereken edep ve nezaketten yoksun olan bu şahsın, manevi iklimi zehirleyen görüntüleri TikTok platformu üzerinden yayması infiale neden oldu.

MABETTE KÜFÜRLÜ MÜZİK VE REZALET ANLARI Skandalın detayları incelendiğinde, hadsizliğin sadece kıyafetle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda cami içinde yankılanan seslerin de büyük bir saygısızlık içerdiği ortaya çıktı. Cami içinde yarı çıplak şekilde dolaşan genç, fonda çalan küfürlü müziklerle dini değerlere yönelik alçak bir saldırıya imza attı. TikTok'ta etkileşim yakalama hırsıyla gözü dönen şahsın, mabedin huzurunu kaçıran bu tutumu karşısında sosyal medya kullanıcıları, "Bu görüntüler sadece bir video değil, inancımıza ve kutsallarımıza yapılmış açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.