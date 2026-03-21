Köylerde V kanal çalışmaları sürüyor

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, köy muhtarı ile birlikte Çilimli ilçesine bağlı Alacamescit Köyü'nde yapımı devam eden V kanalında incelemelerde bulundu.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların sahada değerlendirildiği incelemelerde, projenin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı. V kanalının yapım süreci, teknik detayları ve tamamlanma aşamaları yerinde incelenerek çalışmaların ilerleyişi gözden geçirildi. İncelemelerde, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek su taşkınlarının önlenmesi ve yol altyapısının korunmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede su tahliyesinin daha sağlıklı şekilde sağlanması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, Alacamescit Köyü'nde sürdürülen V kanal çalışmasının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının amaçlandığını ifade etti.