İstanbul'da bayramın ikinci günü trafik kilit!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde D100 karayolu Altunizade ve çevresinde trafik yoğunluğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.
Yağmurun da etkili olduğu kentte, özellikle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunluğu arttı.
Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.
Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında araçlar yavaş ilerliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönden girişinde yoğunluk gözleniyor.
