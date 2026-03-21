Çorum’da feci kaza! Cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy yol ayrımında meydana gelen kazada otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ortaköy yolu Karacaköy yol ayrımında meydana geldi. Murathan Y. yönetimindeki 19 ABL 594 plakalı otomobil ile Özcan B. idaresindeki 35 BFT 590 plakalı cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte cipte bulunan Rıza B., Emine B., Zehra B. ve Dilek A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.