Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürüldü! Babasından dikkat çeken iddialar...
Bayram tatili için İstanbul’a giden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, acılı baba Cemil Kundakçı'nın iddiaları dikkat çekti. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Ümraniye'de çakarlı araçla gelen şahısların düzenlediği silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı hayatını kaybetti. Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.
GENÇ FUTBOLCU KURTARILAMADI
Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.
Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli A.K.'nin yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI
SABAH'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu.
İKİ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLAR
Çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun, saldırının hedefindeki isim olan Canbay ile yaklaşık iki hafta önce yollarını ayırdığı biliniyordu.
'OĞLUM İYİLİK YAPMAK İSTERKEN ÖLDÜ'
Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini belirterek, "Benim oğlum 21 yaşında. Kars 36 Spor'da top oynuyor. Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumun sanatçı arkadaşları var. Bu Bağcılar kökenli rapçi çocuklar var, Canbay & Wolker ikilisi. Bunlarla abi-kardeş, dost. Bunların içerisinde Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye gene şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu, oğlum Kubilay'ı biliyorum yani, diyalogları iyiydi, severdi. İyi bir diyalogları vardı. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay ve gene şarkıcı arkadaşları eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi Yalçın'dı oğlumla beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar" diye konuştu.