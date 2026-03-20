Sahte internet sitesiyle 2,3 milyarlık vurgun: Yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürdüler

Düzenlenen operasyon çerçevesinde, sahte internet sitesi kurup yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek vatandaşları dolandıran, IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla yurt dışı hesaplara para transferi yapan 21 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 21 şüpheli şahıs yakalandı.

Fotoğraf: İHA

2,3 MİLYAR LİRA DOLANDIRMIŞLAR



Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda 22 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kripto soğuk cüzdan, 31 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 40 banka ve 12 kripto hesapta toplam 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL'lik para hareketinin olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 14'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.