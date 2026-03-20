Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürüldü! Kamera kayıtları ortaya çıktı
Son dakika: İstanbul Ümraniye’de, içinde ünlü rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda Kars36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Olayın ardından konuşan acılı baba Cemil Kundakçı "Oğlum iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken rahmetli oldu" dedi. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler ortaya çıktı.
Spor ve magazin dünyası, İstanbul Ümraniye'den gelen korkunç haberle sarsıldı.
İstanbul Ümraniye'de Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, içerisinde ünlü rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.
İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi.
SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli A.K.'nin yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI
SABAH'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu.
İKİ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLAR
Çalışmaların devamında konuyla bağlantılı olduğu öne sürülen Canbay'ın eski sevgilisi müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun, saldırının hedefindeki isim olan Canbay ile yaklaşık iki hafta önce yollarını ayırdığı biliniyordu.