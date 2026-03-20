Adana'da bayram sabahı yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

2 ÖLÜ 19 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BAYRAM SEVİNCİ YASA BÜRÜNDÜ

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, olay yerinden yaptığı canlı yayında, "Bayram sabahında kan gölüne dönen noktalardan bir tanesi de maalesef Adana'nın Kozan ilçesi oldu" sözleriyle acı tabloyu gözler önüne serdi. Otobüsün Ankara'dan Osmaniye/Kadirli istikametine gitmekte olduğunu belirten Uğur, "Otobüsteki insanlar bayram ziyaretini gerçekleştirmek üzere yola çıkmışlardı ama maalesef o bayram ziyaretini gerçekleştiremediler, memleketlerine dönemediler" ifadelerini kullandı.

KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Kazanın oluş şekline dair detayları paylaşan Halil İbrahim Uğur, "Sürücü o anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs bir anda kontrolden çıktı, takla attı ve karşı şeride geçti" bilgisini aktardı. Otobüsün yönünün Adana istikametini göstermesine rağmen aslında Kadirli'ye doğru gittiğini ve refüjdeki bordür taşlarını sökerek karşıya fırladığını ifade eden Uğur, "Feci bir kazadan bahsediyoruz" diyerek olayın vahametini vurguladı.

KAZADAN GERİYE KALAN ACI AYRINTILAR

Olay yerindeki detayları aktaran Uğur, yol kenarına savrulan eşyalar arasında bir ayakkabıyı göstererek, "Eminim bu ayakkabı bayramda giyilmek için alınmış ve giyilemeyen bir ayakkabı, maalesef bu kazadan geriye kaldı" sözleriyle yürek yakan bir detayı paylaştı. Görüntülerde yolcuların valizlerinin, parçalanmış cep telefonlarının ve kişisel eşyalarının jandarma ve itfaiye ekipleri gözetiminde araçlara yüklendiği görüldü.

JANDARMA VE İTFAİYE TEYAKKUZDA

Bölgedeki son durumu bildiren Halil İbrahim Uğur, "Jandarma ekiplerinin bölgede kazanın nasıl meydana geldiğine yönelik incelemeleri ve araştırmaları devam ediyor" diyerek, devrilen otobüsün yoldan kaldırılması için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.