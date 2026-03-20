Antalya'da kahreden olay! Hamile anne ve 5 çocuğu yangında can verdi

Antalya, bayram sabahına yürekleri dağlayan bir facia haberiyle uyandı. Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında, yabancı uyruklu hamile bir anne ve 5 çocuğu feci şekilde can verdi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın yaşandığı noktadan son durumu aktaran A Haber muhabiri Kartal Oğuz, geriye acı ve küllerden ibaret bir tablonun kaldığını bildirdi.

Bayram neşesini yansıtmak isterken acı bir haberle olay yerine giden A Haber muhabiri Kartal Oğuz, yaşananların vahametini ilk andan itibaren aktardı.

FACİANIN YAŞANDIĞI YERDEN YÜREK BURKAN DETAYLAR

Oğuz, "Sizin de belirttiğiniz gibi aslında bugün de biz bayram neşesini yansıtmak istiyorduk Antalya'dan ama ne yazık ki Gaziler kırsal mahallesinde 6 can kaybı yaşandı" sözleriyle haberin acısını paylaştı.

Olay yerinde yaşanan paniğin en acı delili ise geride kalan bir çift sahipsiz ayakkabıydı. Oğuz, bu yürek burkan manzarayı, "Orada telaştan, kuvvetle muhtemel bir çift sahipsiz ayakkabı var" sözleriyle aktardı. Yangının şiddeti o kadar büyüktü ki, ev olarak kullanılan yapı tamamen küle dönmüştü. Muhabir Oğuz, gördüğü manzarayı, "Şu anda tamamen bir evin artık kül olmuş görüntüsüyle karşı karşıyayız ne yazık ki" ifadeleriyle özetledi. Geriye ise serili çamaşırlar ve yanmış bir araç kaldı.

ANNE HAMİLEYDİ, YANGIN GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE ÇIKTI

Sabaha karşı meydana gelen yangında hayatını kaybeden 6 kişiden birinin anne, beşinin ise çocukları olduğu öğrenildi. Facianın boyutunu daha da artıran acı detayı ise A Haber muhabiri Kartal Oğuz aktardı. Oğuz, "Annenin de hamile olduğu bilgisini paylaşalım. Bu da yine tabii ki daha da acı bir hale getiriyor yaşanan bu durumu" sözleriyle trajedinin derinliğini gözler önüne serdi.

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belli olmasa da ilk belirlemelere göre yangının elektrikli sobadan değil, ateşli kömürden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının çok hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Oğuz, gece saatlerinde yakılan ateşin tam olarak söndürülememiş olabileceğini belirtti.





PATLAMAYAN TÜP DAHA BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, yangının ortasında kalmış ancak patlamamış küçük bir mutfak tüpü de bulundu. Bu detayın önemine dikkat çeken Kartal Oğuz, "Onun da aslında patlamamış olması, belki de o üç kişinin kurtulmasına vesile oldu. O da önemli bir detay olarak ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekipleri gelmeden önce kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı ancak alevlerin evi tamamen sarmasına engel olamadığı öğrenildi.