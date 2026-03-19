Tır şoförü tırın altında ölü bulundu

İstanbul’dan Kayseri’ye yük getiren bir tır şoförü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde tırın altında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 59 yaşındaki A.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. cadde üzerinde 34 DTB 082 plakalı tırın altında hareketsiz bir kişinin yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın A.A. (59) olduğu belirlendi. A.A.'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.