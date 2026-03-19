Skandal videonun sonu cezaevi oldu! Testo Taylan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
Sosyal medya dünyasında infial yaratan "Sosyal Mühendis Akademi" videosu sonrası gözaltına alınan "Testo Taylan" lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Danyıldız ifadesinde, "Davetleri üzerine evlerine misafirliğe gittim. Videodaki olaylar bir kurgu değildir, tamamen o anlık gelişen yaşantıları yansıttım. Suç işleme kastım yoktur" sözlerini kullanarak kendini savundu.
Sosyal medya platformlarında vücut geliştirme ve yaşam tarzı içerikleriyle milyonlarca izlenmeye ulaşan Taylan Özgüç Danyıldız (27), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. emniyetteki işlemleri tamamlanan fenomen, savcılıktaki ifadesinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.
SKANDAL VİDEO İHBAR EDİLDİ
Soruşturmanın Danyıldız'ın YouTube kanalında yayınladığı "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı 32 dakika 31 saniyelik video içeriğine yönelik gelen ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenildi. "Hap videoları izlemek için abone ol", "Kız tavlama bölüm 1", "Dürüstçe teklif et" gibi ifadelerin yer aldığı, ayrıca toplumun genel ahlak yapısına aykırı ve müstehcenlik içeren diyalogların bulunduğu tespit edildi.
Fenomenin ev ziyareti yaptığı "Sosyal Mühendis Akademi" adı altında videolar çeken ve tutuklanan Yasin Haylaz isimli şahsın da YouTube kanalında; "Kız Tavlama Bölüm 1", "Sokakta 15 Kıza Açıldım (Tacizci Zannettiler)" gibi toplum ahlakına aykırı çok sayıda video içeriğinin bulunduğu ortaya çıktı.
"EVLERİNE MİSAFİR OLARAK GİTTİM"
Sabah'ın haberine göre Danyıldız savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu şahısları sosyal medyada içerik üreticileri olmalarından dolayı tanırım, başka herhangi bir tanışıklığım yoktur. Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret ederek onların yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum. Soruşturmaya konu olan videoda da onların evine misafir olarak gidip onların o anlık yaşantısını kendilerinin de rızası dahilinde sosyal medya hesabımda yayınladım. Kendilerinin daveti üzerine o eve gittim. Daha önce bu eve hiç gitmedim, tarafımca hazırlanmış herhangi bir kurgu da yoktur. Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim, onlar da bana rol vermedi. Herhangi bir suç işleme kastım kesinlikle yoktu." şeklinde konuştu.