Orman işçileri Kazdağları'nda sınav için ter döktü

Balıkesir'in Edremit İlçesinde, Kazdağlarında orman üretim işçileri için mesleki yeterlilik sınavı yapıldı. Sınava katılan 10 işçiye önce güvenlik, kesme, sürtme ve yükleme eğitimi verildi.

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bölgesinde kesim işlerinde çalıştırılacak işçiler, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi himayesinde önce eğitim aldı, sonrada sınava tabi tutuldu. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden Orman Mühendisi Hasan Kılıç'ın gözetiminde yapılan sınava 10 kesim işçisi katıldı. Sınavın uygulamalı yapıldığını kaydeden Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci. "Kazdağlarında uygulamalı olarak yapılan sınav kayda alınıyor. İşçiler başlarında baret, ellerinde eldiven ve kesime dayanıklı iş elbisesi ile sınava girmektedir. Sınav, güvenlik, kesme, sürtme ve yükleme olmak üzere 4 bölümden oluştu. Bu uygulamalı sınav sayesinde ormanlardaki üretim faaliyetleri daha bilinçli oluyor. Yapılan eğitimlerle iş kazaları önleniyor. Yanlış kesim sonucu ağaçların zayi olması önleniyor" dedi.