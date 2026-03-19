CANLI YAYIN

Kaygan yol faciaya dönüştü: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Esenyurt D-100 Karayolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaskının standart dışı olduğu ortaya çıktı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü istikameti Saadetdere Mevkii'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü M.Ü.(50)'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NST 518 plakalı motosiklet önce seyir halindeki otomobille çarpıştı, ardından devrildi. Kazanın etkisiyle motosikletli metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü M.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN KASKININ PLASTİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü M.Ü.'nün kullandığı kaskın plastik ve içinin köpükle doldurulduğu ortaya çıktı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin önce seyir halindeki otomobille çarpıştığı, ardından devrildiği anlar yer aldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın