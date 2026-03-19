İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 35 ATN 547 plakalı otomobil, Ulucak Caddesi Kiremitocağı mevkisinde, H.G'nin kullandığı 34 FP 6657 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 4 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası yeniden açıldı.