Her gün geçtiği yollar çiftçinin sonu oldu

Edirne’de tarlasına gübre atmak için yola çıkan 56 yaşındaki Hasan Deniz, traktörünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Esetçe beldesini yasa boğan kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde yaşayan 56 yaşındaki Hasan Deniz, tarlasına gübre atmak için traktörünün direksiyonuna geçti. Ancak her gün geçtiği yollar, bu kez acı bir kazaya sahne oldu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Hasan Deniz seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarına devrildi. Talihsiz çiftçi, devrilen tonlarca ağırlıktaki aracın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Hasan Deniz'in kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Deniz'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.