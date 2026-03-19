Bayram trafiğine sıkı önlem: Denetimler ve kısıtlamalar artırıldı
Bayram tatilinde trafik yoğunluğu artarken, güvenli ulaşım için sıkı önlemler alındı. Ağır vasıtalara getirilen kısıtlamalar, artırılan denetimler ve Türkiye genelinde görev yapan binlerce ekip sayesinde sürücülerin kurallara uyması sağlanarak kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ankara-Konya kara yolundaki kontrol noktasında bayram tatili süresince gerçekleştirilecek denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan EGM Trafik Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Aydın, kazaların yoğunlaştığı 16 il ve 20 güzergahta ek önlemlerin devreye alındığını bildirdi.
Aydın, "19-23 Mart tarihleri arasında kara yoluna özel yük taşıma izin belgesiyle çıkabilen araçların kara yoluna çıkışı kısıtlandı bayram süresince. 21 Mart saat 16.00'dan 23 Mart saat 01.00'e kadar özellikle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların özellikle Tekirdağ'dan Bursa'dan Bozhüyük'ten Sakarya, Yalova ve Ankara istikametinden İstanbul istikametine geçişi kısıtlandı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın daha sakin bir trafik ortamında, güvenli şekilde İstanbul'a dönüşü bekleniyor." dedi.
Mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi yoğun bölgelerde ilave önlemler alındığını kaydeden Aydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla D2 yetki belgeli otobüslerin ek seferlerle yolcu taşımacılığına destek vereceğini anlattı.
Aydın, şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri kullanımıyla ilgili anonsların aralıksız süreceğini belirterek, seyahat güvenliğinin en üst seviyede tutulacağını vurguladı.