Koronavirüs şüphesiyle yatırılmıştı: Orhan Gencebay’dan haber var
Orhan Gencebay’ın yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılması sevenlerini endişelendirmişti. Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı tedavi altına alınan usta sanatçıdan sevindiren haber geldi. Gencebay'ın tedavisinin ardından bugün taburcu olduğu öğrenildi.
Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi.
Gencebay'ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının sanatçıyı yalnız bırakmadığı belirtildi.
Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı. Gencebay'ın tedavisi tamamlandı. Usta sanatçı, eşi Sevim Emre ile birlikte aracına binerek hastaneden ayrıldı.