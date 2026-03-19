Elazığ'da ekmekten çıkan şoke etti: Görünce neye uğradığını şaşırdı

Elazığ’da marketten ekmek alan kişi yemek sırasında ekmeği böldüğünde vida ile karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan vatandaş durumu yetkililere şikayet etti.

Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan vidayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Mağdur vatandaş konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu.